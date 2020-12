Mazara. La storia di Paolo Gullo: il tumore, il Covid, la raccolta fondi

02/12/2020 06:00:00

“Paolo già in passato ha combattuto questo mostro, e sappiamo che ci riuscirà anche questa volta”.

Ha la voce comprensibilmente emozionata Tommaso Gullo quando parla del fratello, che a soli 25 anni deve lottare ancora contro un tumore che lo ha colpito alla tiroide. La storia di Paolo Gullo, le proteste del fratello Tommaso, hanno colpito molto in questi giorni la comunità mazarese. Una storia che testimonia come il Covid 19 colpisce non solo direttamente, chi contrae il virus, ma anche indirettamente chi ha bisogno di cure.



Nei giorni scorsi Tommaso si è anche incatenato in piazza a Mazara: “operate mio fratello”, c’era scritto nel cartello che ha esibito davanti i palazzi istituzionali della città del Satiro.



A Paolo Gullo tre settimane fa è stato diagnosticato un tumore alla tiroide, ed è stato subito preso in carico al Policlinico di Roma per un intervento classificato come “urgente”. “E’ successo tutto velocemente. E’ andato a Roma immediatamente, doveva essere ricoverato. Gli è stato effettuato un test rapido ed è risultato positivo al Covid. Gli hanno fatto immediatamente il test molecolare che è risultato negativo. Ma nonostante questo l’intervento urgente è stato slittato di 10 giorni. Per noi doveva essere ricoverato e operato nella data stabilita”. Dopo i successivi tamponi risultati negativi al Covid l’intervento di Paolo Gullo è stato programmato per il 4 dicembre. La protesta in piazza incatenato? “E’ stato l’unico modo per farmi ascoltare”.

“Quanto successo è la dimostrazione che il Covid colpisce sia direttamente che indirettamente, come successo a mio fratello” aggiunge Tommaso Gullo.

Alcuni amici di Paolo hanno anche avviato una raccolta fondi per aiutarlo a sostenere le spese mediche. E’ stata creata una pagina Facebook dove in questi giorni in molti stanno contribuendo con delle donazioni.



“E’ stato Vincenzo, in particolare, un amico di infanzia di Paolo, ad aver avviato la raccolta fondi. Serve per le spese mediche non solo quelle immediate, ma anche quelle del futuro. Non è la prima volta, Paolo ha già subito un’altra operazione al cervello al San Raffaele a Milano. Sappiamo che non si fermeranno qui le spese mediche e che in futuro Paolo avrà bisogno di cure. Ne siamo consapevoli, chi conosce Paolo sa che ha avuto questo problema”.

Tommaso non ha dubbi: “sappiamo che riuscirà a sconfiggere anche questa volta questo mostro”. “Voglio ringraziare tutti quelli che stanno abbracciando anche virtualmente mio fratello, è importante essere uniti. Paolo non è da solo”.