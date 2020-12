02/12/2020 10:39:00

In Sicilia è ancora impossibile fare il tampone dal medico di famiglia. Nonostante l'accordo, a livello nazionale, con medici e pediatri, sia stato siglato ormai tre settimane fa, ancora la Regione Siciliana e le Asp non sono riuscite ad essere operative.

Eppure si tratta di una svolta fondamentale per migliorare il tracciamento dei casi di coronavirus. L'accordo prevede che i medici e i pediatri, coordinati dalle Usca, possano prendere in cura i casi di coronavirus tra i loro pazienti, e anche, come dicevamo, fare tamponi. Il problema è che mancano sia i tamponi che i dispositivi di sicurezza che i medici chiedono e che la Regione dovrebbe fornire.

La Regione deve distribuire 40 tamponi a medico (si fa solo ai pazienti sospetti, non a tutti) e 15 kit di sicurezza. Ma il fatto è che, ad esempio, il software che utilizzano i medici non è compatibile con quello delle Asp, quindi bisogna capire come conciliare i due database (un tecnico risolverebbe il problema in poco tempo, la Regione farà passare ancora settimane ...).

Inoltre i medici che hanno studi angusti o condivisi con altri professionisti hanno il diritto ad avere sedi idonee per fare i test, ancora non individuate. Nel frattempo ci sono pazienti che attendono settimane, se non mesi, per avere i risultati del tampone: una pratica che potrebbe essere demandata ai medici di base, risolvendo la questione ...