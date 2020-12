Marsala, l'incidente di via Mazara. E' stato uno scontro tra due auto 

02/12/2020 17:04:00

Marsala, l'incidente di via Mazara

Si trova ricoverata in prognosi riservata, presso l'ospedale "Villa Sofia" di Palermo (ne parliamo qui), la donna, sulla quarantina, che ieri sera è rimasta coinvolta nel brutto incidente avvenuto in via Mazara.

La dinamica - A bordo della sua Mercedes Classe A procedeva in direzione Mazara, quando, probabilmente a causa dell'alta velocità, si è scontrata con un'altra auto, guidata da un uomo che è rimasto illeso, e che si immetteva lungo la strada principale proveniente da contrada Cozzaro.

L'impatto è stato tremendo e la vettura della donna si è semidistrutta, mandando in frantumi il parabrezza e proiettando l'automobilista fuori dall'abitacolo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco, e per i rilievi e la regolamentazione del traffico i carabinieri.