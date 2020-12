 Coronavirus, il sindaco di Marsala conferma la sanificazione delle scuole. Chiuse il 7 e 9 dicembre 

03/12/2020 08:15:00

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo conferma, dopo averlo concordato con l'azienda sanitaria provinciale, la sanificazione delle scuole primarie, dell'infanzia e secondarie di primo grado nei giorni del 7 e del 9 dicembre. Dunque solo due giornate rispetto a quanto previsto inizialmente.

"Una sospensione che ritengo assolutamente necessaria - afferma il primo cittadino con un video sulla sua pagina facebook - per mitigare il diffondersi del contagio con l'unico provvedimento che posso adottare, il sindaco non può chiudere le scuole".

Il sindaco Grillo fa anche il punto della situazione epidemiologica - "L'allentamento delle restrizioni, da una parte è motivo di incoraggiamento, speranza e conforto - afferma - dall'altra parte ci preoccupa per le conseguenze nel caso in cui non ci dovessero essere comportamenti responsabili. Il dato marsalese è sempre preoccupante, seppure vi sono delle flessioni nella curva epidemiologica, ma ad oggi abbiamo 548 casi positivi. Ci sono 62 ricoverati, e anche qui c'è una certa flessione e 197 sono i ricoverati dal 17 di ottobre ad oggi. Preoccupa il dato dei decessi, ad oggi sono 40 sempre dal 17 di ottobre ad oggi, ma nel fine settimana al "Paolo Borsellino" ci sono stati 8 decessi. L'età media dei deceduti è attorno ai 70 anni, e all'ospedale di Marsala ci sono più posti liberi rispetto al recente passato".