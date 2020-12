Nuovi vicari del vescovo nei territori di Trapani e nell’agroericino

03/12/2020 12:00:00

Il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha nominato mons. Gaspare Gruppuso, attualmente parroco della Cattedrale “San Lorenzo”, vicario foraneo per la zona pastorale di Trapani e mons. Pietro Messana, attualmente parroco ad Erice e direttore dell’ufficio diocesano per i beni culturali, vicario foraneo per la zona pastorale dell’agroericino.

I nuovi vicari prendono il posto di don Alberto Genovese nominato nel mese di luglio scorso vicario generale, e di don Francesco Giuffrè che si è dimesso per problemi di salute.

I nuovi vicari si affiancano a don Francesco Finazzo vicario per la zona pastorale di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi- Segesta e a don Vincenzo Basiricò vicario per la zona delle frazioni dell’agro-trapanese e Paceco.

Il vescovo ha proceduto anche all’avvicendamento in due uffici di Curia: Gino Gandolfo, sposato e padre di tre figli, educatore e responsabile adulti presso il consiglio regionale dell’Azione Cattolica è il nuovo direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale ed il lavoro. Prende il posto di mons. Gaspare Aguanno, 79 anni, che ha guidato l’ufficio negli ultimi 5 anni.

Silvia Fonte, funzionaria dell’amministrazione pubblica in pensione, è la nuova direttrice dell’Ufficio missionario diocesano al posto di don Salvatore Cammilleri, 81 anni.

Il vescovo ha espresso a tutti gli uscenti la sua gratitudine per l’impegno e la dedizione competente nel ministero svolto augurando ai nuovi vicari e direttori di ufficio, un umile e fecondo servizio alla comunione e al rinnovamento della pastorale.