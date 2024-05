Trapani, concerto evento della Chiesa Valdese per gli 850 anni del movimento 

15/05/2024 16:00:00

In occasione degli 850 anni dalla nascita del movimento valdese, la Chiesa Valdese di Trapani organizza un concerto evento con Alessandra de Pasquale al violino e Patrizia Paoli al pianoforte. L'appuntamento è per sabato 18 maggio alle ore 18,00 presso la Chiesa Valdese di via Orlandini a Trapani.

Le protagoniste della serata, entrambe musiciste di grande talento e comprovata esperienza, offriranno al pubblico un programma ricco di suggestioni, spaziando da brani classici a composizioni più moderne.

Alessandra de Pasquale, diplomata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha collaborato con prestigiose orchestre come la "Nuova Amadeus" e l'Istituzione Sinfonica di Roma. Trasferitasi a Trieste, ha suonato con l'Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia e con l'Opera Giocosa. Ha inoltre fatto parte per dodici anni dell'orchestra "I Cameristi Triestini", con la quale ha effettuato tournée in tutto il mondo. Attualmente è docente di violino presso la Scuola Secondaria di I grado.

Patrizia Paoli, diplomata al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, ha all'attivo una carriera ricca di concerti in duo pianistico e in formazioni cameristiche. Ha collaborato con musicisti di fama internazionale e si è esibita in prestigiose città italiane e all'estero.

Come sottolinea Georgia E. Betz, responsabile delle attività e iniziative culturali della Chiesa Valdese di Trapani e Marsala, "la musica rappresenta un linguaggio universale in grado di unire le persone e favorire il dialogo. In questa occasione, attraverso le note di due straordinarie musiciste, vogliamo celebrare gli 850 anni del movimento valdese e riflettere sui valori di pace, tolleranza e fratellanza che da sempre ci contraddistinguono".

Il concerto, realizzato in partnership con il Laboratorio delle Utopie APS, è aperto a tutti con ingresso gratuito. Un'occasione preziosa per immergersi nella bellezza della musica e per approfondire la conoscenza del movimento valdese e della sua ricca storia.

L'organizzazione di questo concerto conferma l'impegno della Chiesa Valdese nel promuovere la cultura e il dialogo nella comunità trapanese. Come sottolinea Betz, "essere Chiesa significa essere parte della società, con responsabilità e impegno concreti. La musica, in questo senso, rappresenta uno strumento prezioso per avvicinare le persone e diffondere i valori che ci ispirano".