 Marsala celebra Santa Lucia: ecco il programma dei festeggiamenti 2024

07/12/2024 18:20:00

La comunità di Marsala si prepara a celebrare Santa Lucia, patrona della vista e simbolo di fede e speranza. Dal 7 al 13 dicembre, presso la Chiesa di San Matteo, si terranno i tradizionali festeggiamenti con un ricco calendario di eventi religiosi e momenti di preghiera dedicati alla santa.

Il programma dei festeggiamenti

Sabato 7 dicembre: Ore 18.30: Messa inaugurale con la suggestiva discesa del prezioso simulacro di Santa Lucia, un momento carico di spiritualità in cui i fedeli potranno avvicinarsi per pregare e contemplare il volto della santa.

Martedì 10 dicembre

Ore 18.30: Al termine della celebrazione eucaristica, suor Maria Goretti guiderà una catechesi comunitaria per preparare i fedeli al Natale, un’occasione per riflettere sul significato del tempo di Avvento.

Mercoledì 11 dicembre

Mattina: Il reliquiario contenente un’antica reliquia di Santa Lucia verrà portato nelle case di persone non vedenti e ammalate, un gesto di vicinanza e conforto.

Ore 18.30: Durante la Messa serale, si celebrerà il rito dell’Unzione degli occhi, un momento simbolico per ringraziare per il dono prezioso della vista.

Giovedì 12 dicembre

Ore 21.00: La notte di Santa Lucia sarà arricchita da un suggestivo incontro nel giardino della chiesa, dove, attorno a un fuoco acceso, i fedeli si raccoglieranno in preghiera e ascolteranno storie e riflessioni sulla santa.

Venerdì 13 dicembre – Giorno della Festa

La giornata culminante sarà caratterizzata da un intenso pellegrinaggio di fedeli e da celebrazioni solenni. La Chiesa di San Matteo rimarrà aperta ininterrottamente dalle 8.00 alle 21.30, permettendo ai devoti di rendere omaggio alla santa.

Messe in programma:

Ore 8.30: Celebrazione presieduta da Don Alessandro Palermo, parroco della chiesa.

Ore 10.00: Messa presieduta dall’Arciprete Don Marco Renda.

Ore 11.30: Celebrazione officiata da Don Sergio De Vita.

Ore 18.30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Angelo Giurdanella, un momento centrale della giornata di festa.

Durante tutta la giornata, il simulacro di Santa Lucia sarà esposto alla venerazione dei fedeli, testimoniando la profonda devozione che la città di Marsala riserva a questa figura simbolo di luce e speranza.

Un invito alla partecipazione

La comunità marsalese è invitata a prendere parte agli eventi per rinnovare la propria fede e celebrare il dono della vista, nel segno di Santa Lucia. Un appuntamento che unisce tradizione, spiritualità e condivisione.