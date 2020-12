"Al nostro caro segretario generale Bernardo Triolo" 

04/12/2020 19:27:00

Stamattina, 04 dicembre 2020, abbiamo appreso, con dolore e tanta tristezza, della scomparsa del nostro Segretario Generale Triolo.



Hai lottato per parecchi giorni contro questo maledetto virus che non guarda in faccia nessuno, e noi abbiamo sperato, fino all’ultimo, che ce l’avresti fatta. Purtroppo non è andata così.



Ci dispiace non averti più potuto vedere e non averti potuto dare un ultimo saluto, se non quello frettoloso e sfuggente dell’ultimo giorno in cui te ne sei andato via con la promessa che ci saremmo rivisti presto.



Quel giorno dovevamo esaminare le delibere della seduta di insediamento del Consiglio Comunale, e tante altre cose sono rimaste in sospeso, ma una telefonata da casa ti ha costretto ad andare via.



Non è facile trovare le parole giuste per esprimere ciò che ognuno di noi sente in questo momento, la cosa certa è che ci mancherà tutto di te: la tua voce, i tuoi gesti , i tuoi passi affrettati per le scale, il tuo modo di esserci sempre in ogni occasione.



E’ facile parlare bene di una persona quando non c’è più… ma in questo caso tutto ciò che affermiamo è pura verità.

Personalmente io e la collega Vitalba Pizzo siamo quelle della segreteria che abbiamo lavorato e collaborato, per dodici lunghi anni, a fianco del nostro segretario e, senza ombra di dubbio, possiamo definirlo un esempio di dedizione al lavoro, sempre disponibile e dall’alto valore professionale, un punto di riferimento, una persona che nella sua semplicità è riuscita a lasciare un bellissimo ricordo ed un grande vuoto, e che ha saputo trasmetterci il senso del lavoro.



Ricordare tutti i momenti vissuti in questi anni mette molta tristezza, perchè quei momenti non potremo più riviverli con te, ma è anche vero che sono proprio i ricordi a tenerci uniti a chi non c’è più.



A me sarà difficile continuare a fare il mio lavoro pensando che non potrò più contare sulle tue decisioni e sui tuoi consigli.



Caro Segretario, sono sicura che oggi sei stato nei pensieri di tutti noi. Hai toccato i nostri cuori, ti sei meritato ogni singola lacrima!



Che il Signore ti accolga in eterno nella Sua Misericordia e conceda alla tua famiglia tanta forza a sopportare una perdita così dolorosa.



Grazie per averti conosciuto!



Ci mancherai moltissimo.



Vitalba Palumbo e lo Staff della Segreteria Generale