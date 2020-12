05/12/2020 00:05:00

"Rispettiamo le regole per spegnere la pandemia, e per riaccendere la vita".

E' il messaggio lanciato con un video realizzato dagli studenti dell’I.I.S. “S. Calvino-G.B. Amico” di Trapani nell’ambito dell’iniziativa “I messaggeri della prevenzione”.

Un video in cui si mostra una Trapani movimentata e laboriosa, piena di vita. Ma che in questo momento ha bisogno di cura, di attenzione, per battere il Covid19 e tornare ad essere una città viva.