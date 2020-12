Marsala, muore per Covid all'ospedale. La denuncia: "Spariti i gioielli che indossava"

06/12/2020 12:05:00

Un uomo di 73 anni di Custonaci muore per Covid all'ospedale di Marsala e spariscono i gioielli che indossava. Il figlio ha sporto denuncia alla questura di Trapani.

Un infermiere infatti gli ha consegnato soltanto il telefonino cellulare e l'orologio della vittima. Delle quattro fedi e della collana con medaglina, però, nemmeno l'ombra.

L'uomo è stato ricoverato dal 4 Novembre, fino alla morte avvenuta il 7 Novembre. Secondo la denuncia mancano una collana in oro giallo, quattro fedi, di cui una in oro giallo, e una in oro in bianco, con la data del matrimonio e dell'anniversario di nozze.

L'uomo aveva contratto il Covid alcune settimane fa. Quando le sue condizioni si sono aggravate, il medico curante ha suggerito di chiamare l'ambulanza, che lo ha trasportato all'ospedale di Trapani. Poi, il 5 Novembre, il trasferimento al Covid hospital di Marsala.

Il 27 Novembre, la morte per Covid. Il 29 il figlio va all'ospedale e un infermiere, in una scatola di cartone, gli consegna soltanto indumenti e carica batterie. "Torni l'indomani per il resto", gli dice. L'1 Dicembre la caposala gli consegna, al bar dell'ospedale, orologio e cellulare. Quando il figlio va notare che mancano gli ori, l'infermiera si attiva per cercarli, con lui, tra buste e scatole varie, ma non viene trovato nulla. Da qui la denuncia, con il sospetto che qualcuno, tra Marsala e Trapani, possa aver rubato i preziosi.