Covid, muore Bartolo Parrinello. E' stato primario di ginecologia a Mazara 

Un altro medico vittima del coronavirus. E' Bartolo Parrinello, primario del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo, in pensione da qualche anno. Aveva 73 anni.

Sono in tanti a ricordarlo, in queste ore, a Mazara, e non solo, dato che Parrinello nella sua lunga carriera ha fatto nascere generazioni di mazaresi.

"Cordiale, generoso, disponibile iromico geniale, semplice, intuitivo, professionale, profondamente religioso, umile e umano" è uno dei giudizi che si leggono sui social. E sono tante le mamme che lo ricordano per averle accompagnate, con umanità e professionalità, nel momento più importante della loro vita, quello del parto.