Sicilia: la storia di Noemi, morta di crack a 32 anni

08/12/2020 06:59:00

La droga continua a mietere giovani vittime in Sicilia. Lo dimostra la storia di Noemi Ocello, giovane di 32 anni di Palermo, trovata morta per overdose lo scorso sabato pomeriggio.

Ha ingerito una dose doppia di metadone perchè era in crisi di astinenza. La sua vita, come quella di tanti giovani siciliani, è stata caratterizzata da un continua lotta per uscire dal tunnel della droga. Era stata anche ospite a Trapani, nella comunità Saman. Viveva in un tugurio vicino via dei Candelai.

Ex studentessa del liceo artistico, prendeva il reddito di cittadinanza, ed era purtroppo ricaduta nella dipendenza da crack dopo aver conosciuto un nuovo ragazzo con il quale si era fidanzata.