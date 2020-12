Incidente sulla Palermo - Mazara del Vallo. Coinvolto il manager La Rocca

09/12/2020 07:05:00

Incidente stradale lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in direzione dell’aeroporto del capoluogo siciliano Falcone-Borsellino.

Uno scontro che ha visto entrare in collisione un autocarro e una Bmw. A bordo di quest’ultimo mezzo viaggiava il manager della Sanità Siciliana e braccio destro dell’assessore Ruggero Razza, Mario La Rocca, diventato famoso per il suo audio sui posti letto da attivare in rianimazione che ha destato un vero e proprio scandalo.

Il bilancio sarebbe di due feriti, tra cui anche lo stesso La Rocca.



Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai rimasti feriti, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Le condizioni di entrambi i rimasti coinvolti non desterebbero particolare preoccupazione.