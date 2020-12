09/12/2020 20:42:00

Incidente stradale, questa sera, in via Cofano, a Trapani. Due i feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso in codice verde.

Due mezzi, uno scooterone e un'auto, per cause che sono in corso di accertamento, si sono scontrati. L'impatto è stato violento.

Scattato l'allarme i feriti sono stati accompagnati al Sant'Antonio Abate dalle ambulanze del 118. La dinamica é al vaglio della polizia municipale.