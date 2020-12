Nel week end di Santa Lucia riprende il campionato di serie B di pallamano

10/12/2020 18:46:00

Si riparte dopo una settimana di stop della Serie B Decò di pallamano, nel week end in programma la 5ª di Campionato.

Le prime a scendere in campo saranno l’Aretusa contro la Pallamano Avola il 12 dicembre alle ore 18:30; invece, il 13 dicembre sarà la volta di Girgenti vs Agriblu Scicli, del Leali Marsala contro il Giovinetto di Petrosino e dell’Aetna Mascalucia che sfiderà il New Handball Club Rosolini tutte con inizio alle ore 17:00.

Si riparte dalla classifica che vede la Pallamano Aretusa, Aetna Mascalucia e Girgenti Pallamano a quota 6 punti; seguono il Giovinetto e la Pallamano Avola con 4 punti; Rosolini e Leali Marsala pari merito con 2 punti; chiude l’Agriblu Scicli con 0 punti.

Intanto, questa settimana si sono svolte le elezioni per il Presidente Federale Nazionale e il consiglio. Le Società della pallamano italiana hanno ridato fiducia per i prossimi quattro anni a Pasquale Loria. Tra i consiglieri eletto Onofrio Fiorino, (nella foto), “un risultato di grande prestigio sia per me che per la Società che rappresento ma in principal modo per tutta la pallamano siciliana. Ringrazio tutte le Società siciliane e il presidente Pagaria per la fiducia e cercheremo insieme di continuare nel percorso di riportare la pallamano in Sicilia ai fasti di un tempo”.

Buon lavoro ai neo eletti e al presidente Loria auguriamo un consolidamento del lavoro già svolto e tate nuove iniziative.

Questa settimana la partita trasmetta in streaming sulla pagina facebook FIGH Sicilia e in diretta televisiva su TeleTris canale 172 DDT sarà il derby tra Leali Marsala – Il Giovinetto Petrosino prevista domenica 13 dicembre alle ore 17.

Giovanni Ingoglia