Politica, VIA incassa l'adesione del movimento provinciale “Cambiamo Volto al Territorio”

10/12/2020 09:02:00

Il movimento provinciale “Cambiamo Volto al Territorio”, dopo avere riunito il direttivo, ha deciso di ufficializzare l’adesione al movimento VIA.

La direzione, convocata da Salvatore Tarantolo, alla presenza del coordinatore provinciale del Movimento VIA Angelo Rocca, ha così deliberato di condividere l’ambizioso progetto politico consolidando la propria presenza sul territorio del Belice ed anche oltre.

Alla Direzione, oltre a Salvatore Tarantolo ( più volte consigliere comunale a Gibellina) e ad Angelo Rocca, erano presenti anche i vertici del Movimento Politico “Cambiamo Volto al Territorio”: il presidente Andrea La Rocca ,la vice coordinatrice Rosi Maria Passerini, Francesco Gianni Livigni, Giuseppe Battaglia, la coordinatrice Benedetta Corrao, Francesco Spanò e Michele Giordano.

Soddisfazione da parte di Angelo Rocca, responsabile del Movimento VIA: “Il nostro Movimento, nato da meno di un anno, con l’idea di costruire un’area popolare, autonomista, moderata, cattolica, democratica e riformista, conta ad oggi tra le sua fila oltre 60 amministratori in tutta la provincia di Trapani. Via è la casa di quanti vorranno contribuire fattivamente alla crescita del territorio in cui viviamo”.