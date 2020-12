Egadi, Forgione: "Nessun parco eolico sarà realizzato all'interno dell'Area Marina Protetta"

12/12/2020 13:15:00

"In merito alle notizie di stampa diffuse dai principali media, questa Amministrazione comunale afferma con forza che nessun parco eolico è in programmazione o in corso di realizzazione all’interno del perimetro dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi né tantomeno nelle sue vicinanze".

Lo dichiara il sindaco delle Egadi Francesco Forgione.

"Infatti - continua il sindaco - il parco eolico off shore di tipo floating, riportato nei comunicati, troverebbe collocazione nel Canale di Sicilia, a circa 32 chilometri dall’isola di Marettimo".

"In ogni caso - aggiunge Forgione - premesso che la notizia di realizzazione del suddetto parco nell’arcipelago delle Isole Egadi è destituita di ogni fondamento, si ribadisce che nessun progetto è stato valutato dall’Amministrazione e che qualora fosse stato proposto avrebbe trovato la più determinata opposizione. Sarebbe piuttosto necessario che la Regione Siciliana valutasse con attenzione l’impatto non solo ambientale, ma anche sulle attività della marineria e della pesca di un parco eolico off shore che interviene in un perimetro marino di oltre 180.000 ettari a ridosso dei due più importanti banchi di pesca (Talbot e Scherki) del Canale di Sicilia".



"Ci rivolgiamo agli assessori regionali al Territorio e Ambiente e alle Attività produttive, rispettivamente Salvatore Cordaro e Girolamo Turano, affinché attivino tutte le verifiche necessarie a salvaguardia del nostro mare e della nostra marineria. Il Comune di Favignana – Isole Egadi farà la sua parte", conclude il sindaco.