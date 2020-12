Sicilia, schianto tra due auto. Muore mamma, ferito il figlio e l'altro automobilista

12/12/2020 09:12:00

Una giovane mamma è deceduta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto giovedì sera in contrada Beneventano sulla Modica-Ispica.

La donna, Maria Chiara Rivarolo, 29 anni, era alla guida della sua Ford Fiesta, in auto con lei il figlio di undici anni, rimasto ferito alla spalla in modo non grave. Operato nella notte il conducente dell'altra auto, un 24enne di Ragusa, ancora ricoverato in ospedale.

I feriti sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Le condizioni della donna erano apparse subito disperate, è spirata nella notte.

Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia municipale.