Coronavirus, 81 nuovi casi in provincia di Trapani. La situazione in Sicilia 

12/12/2020 18:16:00

La situazione in Sicilia

In Sicilia aumenta di poco il numero dei positivi al coronavirus che raggiunge quota di 1.016 contagiati. C’è un dato che però potrebbe far tirare un sospiro di sollievo, poiché scende il numero dei morti, che oggi tocca 23 persone, ma anche il numero dei ricoverati in ospedale (1.243 rispetto ai 1.280 di ieri).

Alto numero dei guariti: sono infatti 1.642 le persone che hanno sconfitto il Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale di dimessi/guariti in Sicilia sale a quota 39.675. Il totale degli attualmente positivi in Sicilia ammonta a 35.761.

Ecco i nuovi casi suddivisi provincia per provincia: Palermo: (189), Catania: (402), Messina: (168), Ragusa: (35), Trapani: (81), Siracusa: (50), Agrigento: (47), Caltanissetta: (22), Enna: (22)