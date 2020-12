Per il tuo Pranzo di Natale, scegli la qualità e l'esperienza di Trattoria Garibaldi

12/12/2020 11:00:00

Per questo Natale, non perdere l'occasione di pranzare con i tuoi cari in un ambiente familiare, accogliente e soprattutto in totale sicurezza. Trattoria Garibaldi, infatti, ha elaborato un gustosissimo menù a base di pesce.

Cocktail di Benvenuto

ANTIPASTI

Insalata al Polpo scottato con Arance e Pomodoro Secco - Spatola in Agrodolce - Spada fumé in salsa Cachi

PRIMI PIATTI

Risotto Andalusia - Cappellacci di Branzino in vellutata di Crostacei, Pescatrice e Pepite di pane alla Bottarga

SECONDI PIATTI

Filetto d'Orata all'isolana - Seppia ripiena alla siciliana con contorno di Patate Nocciola

FRUTTA E DOLCI

Pere al Nero d'Avola - Panettone farcito - Cappiddruzzi

Vino - Acqua - Amaro - Caffè

€ 35,00 a persona

Per informazioni e prenotazioni: 0923.953006 - 392.9968860 - 320.4850406

Si precisa che: posti consentiti N. 70 - Tavoli distanziati di un metro - Obbligo di mascherina - Locale sanificato con prodotti a norma HACCP.

Trattoria Garibaldi - Piazza Addolorata - Marsala (TP)