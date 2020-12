La dirigenza della Fly Volley Marsala ha siglato un accordo con uno sponsor di fama nazionale

12/12/2020 18:05:00

Ieri, venerdì 11 dicembre presso il punto vendita della Mistretta Mobili, in Via Biagio Di Pietra a Marsala, si e’ svolto un importante incontro tra la dirigenza della Fly Volley e i rappresentanti della Mobilturi.

A fare gli onori di casa il dinamico imprenditore Antonio Mistretta, titolare dell’omonima azienda.

Nel corso dell’incontro, i titolari della Mobilturi hanno presentato la loro azienda, manifestando il loro interesse a investire a Marsala con la Mistretta Mobili.

Il Gruppo Turi e’ tra i primi produttori in Italia di cucine componibili. Nasce negli anni 60 con il capostipite della famiglia Pasquale Turi e nel 1987 i fratelli Turi costituiscono l’attuale azienda Mobilturi srl.

Ad oggi circa 300 dipendenti tra Italia e Serbia, con una produzione di circa 400 cucine al giorno.

Nel 2000, al gruppo Turi si aggiunge la società NETCUCINE con cucine a prezzi vantaggiosi e di ottima qualità.

La forza della realtà Mobilturi e’ la qualità offerta ad un prezzo competitivo.

Soddisfatto dell’incontro anche il Presidente della Fly Volley, Roberto Marino, che dopo avere ringraziato sia La Mistretta Mobili che la Mobilturi per l’opportunità data, ha esposto il progetto Fly Volley, non nascondendo aspirazioni sempre piu’ ambiziose per disputare campionati di categoria superiore.

Mobilturi, Mistretta Mobili e Fly Volley colgono l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale, foriero di salute e benessere.