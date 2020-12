Castellammare del Golfo, un branco di cinghiali a "passeggio" in città

13/12/2020 12:12:00

Un uomo cammina per strada sul marciapiede e ad un certo punto, girandosi, vede in fila indiana, un branco di cinghiali, molto ordinati per la verità, a passeggio per il centro di Castellammare del Golfo.

Dopo Salemi è emergenza cinghiali anche a Castellammare. Continuano, infatti a scorrazzare in gruppi per le vie della città, (ne avevamo parlato qui) creando, innanzitutto, pericoli all'incolumità dei cittadini o degli automobilisti, in alcuni casi hanno invaso anche la statale 187. E sono diverse le aziende agricole che hanno avuto danni dal passaggio dei cinghiali che provengono da Monte Inici.

A qualche settimana dalla richiesta del sindaco Nicolò Rizzo e dell'assessore alla Protezione Civile Leonardo D'Angelo, rivolto alla prefettura, all’assessorato regionale Agricoltura e Foreste, all'Asp e all'ispettorato forestale di Trapani, la situazione non è cambiata e come potete vedere dalla foto, gli animali continuano indisturbati le loro passeggiate in città, creando stupore e anche paura tra i cittadini.