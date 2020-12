Marsala, il dottore Urso alla guida dell'UOC di Radiologia dell'ospedale 

13/12/2020 19:12:00

Nuovo traguardo professionale per il dottore Rino Urso, che è stato nominato direttore dell'Unità Operativa Complessa di Radiologia dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. Ne dà notizia lui stesso: "Dopo quasi 21 anni di servizio mi appresto a dirigere il reparto in cui lavoro e ho lavorato in tutti questi anni - racconta -. Ho iniziato al vecchio Ospedale San Biagio con una piccola Radiologia e ora sono al Paolo Borsellino con TC RM ecografia, radiologia digitale, senologia. Eravamo una decina di colleghi (medici, tecnici, infermieri, etc.) e ora siamo una trentina".

"Desidero ringraziare tutti i miei collaboratori che mi hanno permesso in questi anni di raggiungere bei risultati e di avere grosse soddisfazioni professionali e personali" continua Urso.