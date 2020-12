Spettacolo e paura sull'Etna: fontane di lava, esplosioni. Il video

14/12/2020 21:21:00

L'Etna, il vulcano simbolo di Catania, torna a dare spettacolo e a fare paura, con una colata lavica dal cratere di Sud Est risultata visibile a grande distanza anche dalla Calabria.

L’attività eruttiva è stata preceduta da un repentino aumento dell’ampiezza del tremore vulcanico. Nell’analisi più dettagliata delle immagini delle telecamere, si sono osservati tre flussi piroclastici che si sono sviluppati, due in concomitanza con l’apertura della fessura eruttiva.

Esplosioni e fontane di lava si sono susseguite ad intensità variabile per qualche ora, per poi attenuarsi. Sono avvenute tre fasi di fontana di lava, che hanno anche emesso colate di lava dirette verso sud e sud-ovest, rimanendo però a quote al di sopra dei 2800 metri.

Una notevole emissione di cenere si è poi riservata sui paesi alle pendici del vulcano, fin su Catania dove sono state annerite auto e strade. Non ci sono state invece conseguenze sulla normale attività all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini.