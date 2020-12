Mafia ed elezioni: le indagini sul Sindaco di Calatafimi, Accardo

15/12/2020 08:26:00

Eletto un anno e mezzo fa con 1900 preferenze, il Sindaco di Calatafimi Segesta, Antonino Accardo, è tra gli indagati dell'operazione antimafia di questa notte.

Insegnante in pensione, Accardo è indagato per corruzione elettorale, con l'aggravante mafiosa, perchè, secondo l'accusa, avrebbe comprato voti dalla cosca locale. Sarà ascoltato proprio oggi dagli inquirenti. Contro Accardo ci sono alcune intercettazioni, in una delle quali si parli di voti in cambio di soldi, 50 euro a voto. Per lui anche l'accusa di tentata estorsione.

Dopo quelli di Castellammare del Golfo, Nicola Rizzo, e di Paceco, Giuseppe Scarcella, è il terzo sindaco trapanese coinvolto in indagini legate a Cosa Nostra negli ultimi mesi.

Alle ultime elezioni amministrative Accardo ha battuto la concorrenza di Nicola Cristaldi.