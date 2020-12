 Valderice, su 354 tamponi effettuati sono 4 i positivi al Covid-19

15/12/2020 09:07:00

Sono 354 i tamponi effettuati a Valderice e 4 quelli risultati positivi nel corso della terza giornata di screening.

"Il numero ridotto delle persone che hanno effettuato i tamponi non ci fornisce indicazioni molto importanti - le parole del sindaco Francesco Stabile su facebook - come avvenuto in altri Comuni, ma comunque ci indica, chiaramente, che la strada da seguire è sempre quella dell'osservanza rigorosa delle misure anticontagio. A maggior ragione dell' avvicinarsi delle festività Natalizie, è necessario essere ancora più cauti, nel rispetto delle regole per il bene di tutti".

"Ringrazio di cuore ancora una volta i volontari delle Associazioni di Protezione civile, Sos Valderice e Aiza, per la preziosa e indispensabile collaborazione, e gli operatori dell'Asp per la loro professionalità", conlude il primo cittdadino.