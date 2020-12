Droga tra l'Albania e il Sud Italia. Arresti anche a Trapani 

15/12/2020 07:42:00

Diciotto arresti in tutta Italia per un vasto traffico di droga con l'Albania. Un business scoperto dai carabinieri nell'ambito di un'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, contro il marco-traffico.

Le persone indagate sono accusate, a vario titolo, di associazione dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, cocaina e marijuana. L'operazione, denominata "Metalba", con cento Carabinieri impegnati, sta interessando le province di Matera, Potenza, Cosenza, Lecce, Udine, Parma e Trapani.



In particolare sono in corso di esecuzione sette ordinanze di custodia cautelare in carcere e undici ai domiciliari. La droga, che arrivava dall'Albania, veniva spacciata lungo il litorale jonico-lucano, in particolare a Tursi e a Policoro (Matera).