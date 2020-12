Trapani, aiutiamo una signora 60enne a trovare una casa in affitto 

17/12/2020 07:03:00

Questo messaggio è rivolto a tutti i cittadini del territorio di Trapani, in particolare al Sindaco Giacomo Tranchida, al consiglio comunale e a tutti quelli che hanno una casa da affittare.

C'è una signora di almeno 60 anni che dorme per strada. Porta un berretto nero, un cappotto nero, una bici bianca con molte buste piene, una di queste buste è quella gialla del supermercato MD, il suo cellulare è bianco, di quelli vecchi con i tasti. Ha un grande neo sulla guancia sinistra. Percepisce il Reddito di Cittadinanza ma da almeno un mese non ha piú una casa. Fortunatamente ha il cibo e l'acqua per sopravvivere, ma vivendo per strada non ha un letto su cui dormire, non ha un tetto sotto cui riscaldarsi, non ha un bagno dove lavarsi ed espletare i bisogni fisiologici. Soffre fisicamente. Lei ha la possibilità di garantire un affitto a lungo termine. Mentre noi godiamo della comodità del focolare, c'è chi in questo freddo e ventoso dicembre si ritrova a dover dormire sul marciapiede. Lancio un appello per aiutare questa signora a entrare in contatto con un affittuario, preferibilmente che affitti una casa con un canone economico, di massimo 300€, meglio se 200€ o meno. Questa signora è anziana, di salute cagionevole e potrebbe morire assiderata.



Purtroppo lei non è l'unica persona a vivere senza un tetto sopra la testa. Un numero imprecisato di senzatetto vive nelle nostre città, ignorati e odiati dall'ipocrita perbenismo imperante di chi a parole è un santo ma nei comportamenti è una carogna. Questo messaggio vuole smuovere le coscienze di tutti quelli che lo leggono: là fuori stanotte una signora dormirà per strada, e noi possiamo aiutarla a trovare una casa!



Al tempo stesso sollecito l'istituzione di un progetto di co-housing per ospitare i senzatetto in dei locali sfitti o a gestione comunale. È inaccettabile che nel nostro territorio ci siano delle persone che vivano in situazioni di estrema indigenza, fra l'indifferenza generale. Ho chiamato un sacco di numeri trapanesi fra Caritas, Parrocchie, Croce Rossa, Protezione civile, non ha risposto nessuno, nessuno, nessuno. Una indifferenza e una apatia agghiaccianti, proprio da parte di chi dovrebbe aiutare i bisognosi. Possibile che non ci venga dato il modo di trovare una abitazione a una persona?

CERCASI CASA IN AFFITTO A TRAPANI (ANCHE CITTÀ LIMITROFE)

Riccardo

Se volete aiutare la signora, scrivete a redazione@tp24.it o alla nostra pagina Facebook.