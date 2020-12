Marsala, l'amministrazione Grillo apprezza il lavoro anti-covid dell'Asp. Da gennaio i primi vaccini

18/12/2020 16:10:00

L’Amministrazione Grillo apprezza come l’Asp di Trapani sta fronteggiando la pandemia da Coronavirus nella nostra provincia ed esprime parere favorevole alla proposta di sdoppiamento dei Dipartimenti di Urgenza-Emergenza e Anestesia-Rianimazione. L'occasione per fare il punto della situazione covid in città e più generale nella nostra provincia, è stata la conferenza dei sindaci con il commissario dell'Asp Paolo Zappalà, cui ha partecipato il vice sindaco Paolo Ruggieri. Oltre ai numeri - attualmente il covid Hospital di Marsala affrontare la seconda ondata della Pandemia con più tranquillità -, si è anche comunicato che nel corso dei primi giorni dell'anno inizierà la campagna dei vaccini anti-covid e saranno circa 400 le persone ogni giorno che si sottoporranno al vaccino.

“La Conferenza dei Sindaci è stata importante – precisa l’avvocato Ruggieri - per fare il punto su quanto viene posto in essere in provincia per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Abbiamo avuto conferma ad esempio che, allo stato, nel nostro Ospedale sono operativi 90 posti Covid di degenza ordinaria ed appreso che di questi 41 ancora sono liberi e che dei 30 di terapia intensiva solo 6 sono occupati. Ciò significa che allo stato si è in grado di fronteggiare l’emergenza considerato anche che in provincia vi sono altri posti per la degenza ordinaria a Mazara e per le post acuzie a Salemi ed Erice. Altro argomento centrale della riunione è stato quello della campagna vaccinale anti-covid che partirà nei primi giorni del prossimo anno. A tal riguardo abbiamo accolto con soddisfazione la notizia che verranno vaccinate circa 400 persone al giorno con priorità per il personale sanitario e gli anziani residenti nelle strutture socio-sanitarie residenziali. Infine - conclude il Vice Sindaco Paolo Ruggieri - è stata posta l’attenzione sulle Unità Operative complesse di Anestesia e sui Pronto Soccorso che l’Asp ritiene debbano avere due distinti Direttori di Dipartimento e su questo punto all’o.d.g. ci siamo espressi favorevolmente”.