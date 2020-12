Trapani, rinnovato il direttivo dell'Ordine dei medici veterinari

18/12/2020 13:37:00

Rinnovato ill Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari (Liberi Professionisti e del Servizio Sanitario Nazionale) della provincia di Trapani.

La nuova composizione del direttivo dell’Ordine è la seguente:

Dott. Roberto Messineo (Presidente), Dott. Biagio Bernardi (Vice Presidente), Dott. Cristina Cudia (Segretaria), Dott. Mario Bruno (Tesoriere), Dott. Vincenzo Vilardi (Consigliere), Dott. Giuseppe Loria (Consigliere), Dott. Maria Cristina Sciacca (Consigliere).

Il Presidente Dott. Messineo ringrazia tutti i colleghi per la riconferma e auspica un rinnovato impegno per realizzare nuovi progetti e obbiettivi per i Medici Veterinari della provincia Trapanese; inoltre ringrazia i colleghi per l’impegno civico e sociale che ogni giorno vede i Medici Veterinari impegnati al servizio della tutela della salute pubblica e del benessere degli animali.

I neo eletti dichiarano: “in questo momento le professioni sanitarie sono coinvolte in un radicale cambiamento. La sfida di questo direttivo è di guidare al meglio la professione in questa fase di trasformazione”



Nella foto da sinistra verso destra:

Dott. Roberto Messineo; Dott. Vincenzo Vilardi; Dott. Biagio Bernardi; Dott. Mario Bruno; Dott. Cristina Cudia; Dott. Giuseppe Loria; Dott. Maria Cristina Sciacca