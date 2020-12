  Il Natale in compagnia di Egadi Channel, un canale per sentirsi comunità durante la pandemia

18/12/2020 22:15:00

Sempre più cruciali durante l’attuale emergenza sanitaria globale, i social sono divenuti uno dei canali di informazioni più utilizzati dalle Istituzioni civili e religiose che hanno permesso di raggiungere la stragrande parte della popolazione posta in isolamento nelle proprie case durante il periodo del lookdown.



Inoltre, da un punto di vista psicologico e sociale essi hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi poiché, tramite dirette, storie, challenge, webinar, etc... hanno fatto si di abbattere, virtualmente, le barriere imposte dal lockdown, sperimentando un nuovo modo di essere comunità. La community, insomma, ha permesso di ricreare la comunità.

Alle Egadi, in una comunità di circa 4500 abitanti, suddivise in tre isole, le comunità però non hanno smesso soprattutto nel periodo invernale di socializzare e condividere delle belle serate sopratutto in inverno quando i tantissimi visitatori che nel periodo estivo affollano le isole e i residenti si trovano davanti alla dura realtà dell’inverno quest’anno ancora più incessante per l’evento pandemico.

Ma a fare rallegrare un po’ tutti ci ha pensato un gruppo di ragazzi, che tramite un canale YouTube Egadi Channel tiene compagnia durante le serate ai residenti ma anche a chi per motivi di lavoro ha lasciato l’isola ma il cuore è rimasto legato allo scoglio.

Delle vere e proprie rubriche dedicate agli egadini chi si racconta tramite storie e testimonianze, chi racconta le bellezze naturali che le isole offrono, chi prepara delle rubriche dedicate ai bambini, chi invece si dedica alla gastronomia illustrando delle ricette facendo attenzione però a ciò che la terra e il mare delle Egadi offrono durante le stagioni. E infine, mon potevano mancare gli appuntamenti on Line dedicati al Natale, dal 22 dicembre gli egadini faranno vedere tutto ciò che accade in queste ore nelle loro case: chi prepara arancini chi invece i famosi cuddureddi di fico che riprodotti in video verranno condivisi con il resto della popolazione nella piattaforma multimediale. Ci sarà ancora chi metterà a servizio il proprio talento! Chi canterà, chi reciterà delle poesie e chi ancora presenterà le rubriche. Non mancherà neppure il gioco della tombola on Line. Insomma alle egadini quest’anno anche se virtualmente non mancherà la gioia del Natale.

Link pagina Facebook per seguire gli appuntamenti.