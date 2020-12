Marsala, l'associazione delle Guardie Ambientali tornano a "pattugliare" la città

19/12/2020 04:20:00

Le Guardie Ambientali Centro Italia del Comando Provinciale di Trapani con relativa auto di servizio a partire da Domenica 20 Dicembre 2020 e per tutte le Domeniche tornano in giro nel territorio marsalese al fine di poter garantire individuare e segnalare alle autorità competenti eventuali discariche abusive a cielo aperto per poter garantire il rispetto dell’ ambiente .

Quale Comandante Provinciale dopo avere ricevuto tantissime segnalazioni di discariche a cielo aperto soprattutto nelle campagne di Marsala da parte di cittadini marsalesi che amano il nostro territorio ritengo sia necessario da parte di tutti i volontari di Codesta Associazione un maggiore e costante controllo al fine di poter evitare che molti cittadini indisciplinati possano sporcare la città di Marsala e le zone limitrofe abbandonando anche rifiuti ingombranti ed anche rifiuti che mettono in pericolo la salute dei cittadini.