Mazara, domani l'arrivo dei pescherecci Antartide e Medinea. Interdetta la navigazione

19/12/2020 17:12:00

Domani a Mazara sarà un giorno di festa per l'arrivo dei due pescherecci Antartide e Medinea. Per l'occasione la Capitaneria di Porto ha deciso di interdire la navigazione nel bacino portuale di Mazara del Vallo a tutte le imbarcazioni sia da pesca che da diporto.

A partire dalle ore 05:00 del 20 dicembre 2020 e fino a termine esigenze, lo specchio acqueo del porto di Mazara del vallo sarà interdetto alla navigazione per qualsiasi tipo di unità. Sono pertanto vietate le manovre di ingresso e uscita dal porto e gli spostamenti delle unità sia da pesca che da diporto fra le banchine portuali.

Non sono soggette ai divieti i mezzi della Capitaneria di porto e delle Forze di Polizia in attività di servizio. Eventuali movimenti di carattere urgente dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto che potrà essere contatta via VHF CH 16 o telefonicamente al n. 0923.946388 int.9.