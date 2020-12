Ancora un successo schiacciante per l'AC Life Style Handball Erice in serie A Beretta

20/12/2020 08:45:00

Santarelli Cingoli VS AC Life Style Handball Erice: I° Tempo 5-14/II° Tempo 11-29

Santarelli Cingoli (reti per giocatrice): Bartolucci S., Bartolucci C. 1, Battenti Y., Cappelli E. 1, Ciattaglia C. 1, Cipolloni S., Cristalli F., Danti M., Faris F. , Giambartolomei A., Lenardon C. 4, Mariniello C. 2, Piattella F., Velieri R. 2. Allenatore: Analla Jose – Palazzi Simone

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Benincasa L. 2, Rajic A. 6, Terenziani V. 2, Natale D. 2, Marino T., Martinez Bizzotto V. 1, Nangano G., Iacovello M, Ponce De Leon F. 6, Priolo C. 1, Tisato M. 1, Podariu I. 1, Coppola A. 7, Modernell A. Allenatore: FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ - MARINA PELLEGATTA

DIRETORI DI GARA: Anastasio Maurizio - Zappaterreno Mauro

13^ di campionato “Serie A Beretta” femminile tra Santarelli Cingoli e AC Lyfe Style Handball Erice, compagine reduce da una meritatissima vittoria in trasferta contro il Cellini Padova che gli consente di agganciare al 5° posto in classifica l’Ariosto Ferrara e l’Alì-Best Espresso Mestrino. Il primo tempo vede subito la supremazia delle Arpie che già nei primi 10 minuti prendono un break di vantaggio sulle avversarie di 0-6 che subiscono l’efficace Martina Iacovello, i contropiede di Antonella Coppola, anche oggi migliore marcatrice con 7 reti e le bordate di Florence Ponce De Leon che ne realizza 6. Difesa quasi impenetrabile per il Santarelli Cingoli che sbaglia anche due tiri dai 7 metri, paradossalmente fortunata però, per le numerose occasioni sprecate in attacco dall’AC Life Style Handball Erice che chiude comunque la prima metà del match con un 5-14 a suo favore. Anche il secondo tempo è sotto il totale controllo delle ericine che, nettamente superiori alle avversarie sia dal punto di vista tattico che fisico, continuano a non far filtrare nulla in difesa e a capitalizzare marcature su marcature raggiungendo un massimo vantaggio al 20° di più 0-18.

La compagine guidata da Fernando Gonzalez Gutierrez non sfrutta tutte le occasioni di realizzazione presentatesi ma ha costruito bene il vantaggio contando anche su una eccellente Ana Rajic che oggi marca ben 6 reti. Il Santarelli Cingoli non può nulla, subisce impotente causa anche il lungo periodo di pausa dal parquet di gioco e rimanendo così, insieme al Nuoro e al Cellini Padova, fanalino di coda del campionato. La partita si conclude con un indiscutibile 11-29 per l’AC Lyfe Style Handball Erice che consapevole degli ottimi risultati ottenuti si proietta subito sulla preparazione del prossimo incontro che si terrà sabato 9 gennaio 2021 contro l’Ariosto Ferrara valido per la 1^ giornata di ritorno “Serie A Beretta” alle 15:00 esclusivamente in diretta streaming su ElevenSports.it.

MAX ROCCHETTI