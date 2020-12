  Covid, al via registrazione per il vaccino del personale sanitario della provincia di Trapani

21/12/2020 16:26:00

In occasione della campagna vaccinale Covid-19, che si svolgerà secondo le disposizioni del Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica, l'Assessorato regionale per la Salute ha definito le modalità di pre-adesione del personale sanitario e il target di popolazione da sottoporre al vaccino anticovid in Sicilia.



In particolare, al fine di facilitare la preiscrizione di quanti ne hanno diritto, sul portale www.siciliacoronavirus.it è operativa una sezione dedicata alle pre-adesioni alla vaccinazione da parte del personale sanitario, nella sezione denominata: “Vaccino Covid-19”, dove è stata predisposta una scheda di registrazione che può essere compilata.



L'obiettivo è garantire, attraverso la più ampia partecipazione, la maggiore copertura vaccinale della popolazione sanitaria per tutelare sia il lavoro che l'integrità degli operatori che operano nelle strutture sanitarie.