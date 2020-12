Castelvetrano piange Mario Ferro, morto a 60 anni di Covid-19

21/12/2020 15:36:00

Castelvetrano piange Mario Ferro, imprenditore sessantenne vittima del Covid-19. Ricoverato da più di un mese al "Paolo Borsellino" di Marsala, è morto questo fine settimana per le conseguenze dell'infezione da Coronavirus.

La scomparsa di Ferro ha sconvolto l'intera cittadina castelvetranese. Per anni Ferro è stato titolare di diversi supermercati e da qualche tempo in pensione, ha lasciato la gestione al figlio. Tanti i pensieri e i messaggi da parte di chi lo ha conosciuto e ne ha apprezzato le sue doti umane, di gran lavoratore e di grande generosità.

Qualche anno addietro donò una spesa di diecimila euro ad una struttura per anziani che si trovava in difficoltà economiche. Tante le dimostrazioni di affetto nei confronti dei familiari di Mario Ferro in queste ore, di tanti amici e conoscenti che lo ricordano come un uomo dedito al lavoro, alla famiglia e ai suoi dipendenti.