Coronavirus: giù i positivi nel Trapanese (1757), aumentano i decessi (110) in totale

22/12/2020 06:00:00

E’ un un fine settimana tragico quello appena trascorso in provincia di Trapani. Sono dodici i morti a causa del Covid-19. Un incremento, purtroppo, che ha fatto salire a 110 il numero delle persone decedute nel trapanese dall’inizio della pandemia. Attualmente sono 1757 positivi in provincia.

Ecco come sono distribuiti nelle diverse città: Alcamo 131, Buseto Palizzolo 7, Calatafimi Segesta 8, Campobello di Mazara 27, Castellammare del Golfo 14, Castelvetrano 136, Custonaci 19, Erice 94, Favignana 2, Gibellina 21, Marsala 291, Mazara del Vallo 319, Paceco 38, Pantelleria 6, Partanna 45, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 33, Santa Ninfa 2, Trapani 481, Valderice 40, Vita 2, San Vito Lo Capo 20, Petrosino 21. I guariti dall'inizio della pandemia sono 3620. In terapia intensiva sono ricoverate 12 persone, 111 le persone del territorio ricoverate nei reparti ordinari. Il dato parziale dei tamponi di è di 624, quello dei test per la ricerca antigene è di 1148.

A Castelvetrano è morto a causa del Covid-19 Mario Ferro - Castelvetrano piange Mario Ferro, imprenditore sessantenne vittima del Covid-19. Ricoverato da più di un mese al "Paolo Borsellino" di Marsala, è morto questo fine settimana per le conseguenze dell'infezione da Coronavirus. La scomparsa di Ferro ha sconvolto l'intera cittadina castelvetranese. Per anni Ferro è stato titolare di diversi supermercati e da qualche tempo in pensione, ha lasciato la gestione al figlio. Tanti i pensieri e i messaggi da parte di chi lo ha conosciuto e ne ha apprezzato le sue doti umane, di gran lavoratore e di grande generosità.

Le misure dell'Asp di Trapani per chi rientra dal regno unito - In applicazione dell'ordinanza del Ministero della Salute, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19, l'Asp di Trapani ha messo a disposizione anche per coloro che fanno rientro in Sicilia dal Regno Unito il Numero Verde 800402346 per la necessaria comunicazione di avvenuto ingresso nel territorio trapanese al Dipartimento di Prevenzione. Le persone provenienti dal Regno Unito devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. Dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021: e' interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Qui tutti i numeri per contattare il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Trapani: 0923/543054; 0923/543046; 0923/543023; 0923/543024; 0923/543008; 0923/543013; 0923/543220. Numero Verde 800402346.

Milena diventa "zona rossa" - Il Comune di Milena, in provincia di Caltanissetta, da mercoledì 23 dicembre sarà "zona rossa". Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Il provvedimento, preso d'intesa con l'assessore alla Salute, vista la relazione dell'Asp e sentito il sindaco, serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus. Le misure restrittive resteranno in vigore fino al 4 gennaio. Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà sempre consentito il transito, in ingresso e in uscita, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nell'assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante. Disposto il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese. Sospese tutte le attività: didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; degli uffici pubblici (fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità); commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. Nei giorni festivi è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Consentita sempre la vendita, con consegna a domicilio, dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Diminuiscono i nuovi casi covid in Sicilia. Sono 669 quelli riscontrati. Aumentano ancora i ricoveri, sia in regime ordinario (+10) sia in terapia intensiva (+3). In leggero aumento anche i decessi, 26 in un giorno (contro 24 di Domenica). In discesa il tasso di positività, al 10,7%.

Sono 33.903 gli attuali positivi, con un aumento di 20 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.267 siciliani, 13 in più rispetto al dato complessivo di ieri; 1086 dei quali in regime ordinario, 10 in più rispetto a ieri; 181 in terapia intensiva 3 in più sempre rispetto a ieri. I guariti sono 623. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania con 279 casi, Palermo con 212, Caltanissetta 52, Ragusa 40, Siracusa 39, Messina 33, Enna 12, Trapani 2, nessun caso ad Agrigento.

Tre tamponi positivi e due dubbi per i passeggeri del Londra Palermo - I test rapidi erano negativi, ma i molecolari hanno dato esito diverso. Tre tamponi positivi e due dubbi, è il risultat dei test molecolari sui 134 passeggeri e sei componenti dell'equipaggio del volo Ryanair da Londra atterrato ieri sera a Palermo. I tamponi antigenici rapidi effettuati dai medici dell'Asp di Palermo e dell'Usmaf avevano dato esito negativo. I successivi controlli hanno purtroppo accertato la presenza di tre contagiati tra i passeggeri, che si trovano tutti in quarantena. Il volo (FR3918) della compagnia Ryanair decollato da Londra Stansted, con a bordo 134 passeggeri, di cui due bambini, più sei dell'equipaggio era atterrato domenica sera alle 20.45 all'aeroporto Falcone Borsellino. Subito dopo lo sbarco i medici dell'Asp di Palermo e dell'Usmaf avevano attivato il canale sanitario sottoponendo passeggeri ed equipaggio al doppio tampone: antigenico e molecolare.

I dati in Italia - Sono 10.872 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.964.054. E' invece di 415 l'incremento delle vittime in un giorno, che porta il totale a 69.214. Ad oggi in Italia ci sono 613.582 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 9.178. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 19.632 che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.281.258. Sono 87.889 i tamponi per il Covid effettuati nelle ultime 24 ore, in calo di quasi 50mila rispetto ai 137.420 di sabato. Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi individuati è al 12,3%, ancora in aumento, di oltre un punto, rispetto all'11% di domenica. Sono 2.731 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 12 meno di ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Secondo il ministero della salute gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 161. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 25.145 persone, con un calo rispetto a ieri di 13 pazienti.

Via libera dell'Ema al vaccino Pfizer - L'Agenza europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Lo comunica l'Ema. "Al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid": lo ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia del farmaco (Ema). "L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia". Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il via libera all'immissione in commercio del vaccino Pfizer-BioNTech, dopo l'ok dell'Ema.