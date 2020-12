Scopri tutti i vini online e assapora la storia di Cantine Birgi

22/12/2020 09:00:00

L'azienda enologica Cantine Birgi, nasce nel 1960, quando un gruppo di viticoltori decisero di riunirsi per dare vita alla cooperativa vitivinicola che prese il nome di Birgi, la contrada sul cui territorio sorge lo stabilimento. Zona di magnifici vigneti ad alto rendimento qualitativo. Cantine Birgi, è situata nel cuore della riserva orientata nello Stagnone di Marsala, è una struttura che cura tutta la filiera produttiva, dalla preparazione delle uve alla trasformazione, dalla fabbricazione al confezionamento, dal deposito al trasporto, fino alla commercializzazione dei prodotti finiti. Oggi questa grande famiglia è costituita da 800 soci che coltivano 2.500 ettari di terreno, producendo 250.000 quintali di uva.

Cantine Birgi produce vini di altissima qualità e tipicità utilizzando uve pregiate e selezionate, provenienti da vigneti coltivati con passione ed in condizioni pedoclimatiche favorevoli, sia con le tradizionali tecniche ad alberello che con gli impianti d'avanguardia delle spalliere meccanizzate.

Tra le ultime Linee di prodotti spicca Unico che nasce dalla produzione di vini unici come il bianco affinato in botti di rovere per 10 anni e il Nero d'Avola vendemmia tardiva. Perché è proprio la cura delle diverse fasi fenologiche dei vigneti, la surmaturazione delle uve, insieme alle accurate tecniche di vinificazione, che portano alla produzione di vini "unici".

E' possibile acquistare o regalare tali vini, anche restando comodamente seduti a casa e scegliere tra i vari prodotti dal loro Shop online.

Cantine Birgi di Marsala:

- effettua spedizioni veloci con consegna in 2/3 giorni

- utilizza confezioni sicure progettate unicamente per la spedizione delle bottiglie

- i vini partono direttamente dalla cantina

Per informazioni, visita il sito di Cantine Birgi