Enzo Miceli neo coordinatore di Italia Viva a Valderice

22/12/2020 11:00:00

I coordinatori provinciali Italia Viva Trapani, Francesca Incandela e Giacomo Scala, di intesa con la base del partito nominano Enzo Miceli coordinatore comunale a Valderice.

Miceli, renziano doc, attento osservatore del territorio, ha aderito ad Italia Viva già dalla sua formazione, oggi rinnova l’impegno in prima persona.

“ Enzo Miceli è uomo di partito, ha da sempre sposato l’idea politica di Matteo Renzi, la sua nomina a coordinatore comunale a Valderice è il proseguo di un lavoro iniziato mesi fa. Il suo entusiasmo e la sua passione per il territorio saranno da veicolo per la crescita di Italia Viva”.

Lo affermano congiuntamente i coordinatori provinciali, Incandela e Scala.