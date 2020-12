La Polizia Stradale di Alcamo vicina ai più bisognosi

22/12/2020 19:00:00

La sottosezione Polizia Stradale di Alcamo ha consegnato ad una casa famiglia di Alcamo, denominata “La coperta di Linus”, dei piccoli pensierini natalizi per gli ospiti della struttura, con particolare attenzione ai bambini. La struttura offre, infatti, un servizio di carattere residenziale ai minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni.



A tutti loro la Polizia di Stato presente sul territorio ha donato un po' di dolcezza con panettoni e ovetti, frammenti di cultura, che non può mai mancare, con dei libri educativi, segni di praticità con oggetti vari utili per la vita di ogni giorno e un sacco di ilarità con dei giocattoli e l’immancabile macchina telecomandata della Polizia di Stato. Ma soprattutto con la propria presenza i poliziotti hanno cercato di portare un messaggio di affetto e serenità anche in questo Natale così particolare, e, seppure a distanza, saranno vicini ai più piccoli e ai bisognosi.