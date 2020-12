 Christmas for Morricone: la Women Orchestra in diretta streaming per uno speciale concerto di Natale

23/12/2020 11:05:00

È affidato alla musica senza tempo di Ennio Morricone il messaggio di speranza e vicinanza emotiva che la Women Orchestra vuole trasmettere a chi soffre, in questo Natale 2020 indubbiamente diverso dai precedenti. È così che oggi pomeriggio, 23 dicembre alle ore 18, venticinque elementi dell'orchestra siciliana tutta al femminile, si esibiranno in live streaming dalla Chiesa del Santissimo Salvatore di Palermo in "Christmas for Morricone", con un repertorio di brani del grande compositore italiano arrangiati dal Maestro Alberto Maniàci, alternati ad altri di musica da film e ad alcuni tradizionali natalizi.

"Anche in tempi difficili come questo che stiamo vivendo- dice la Direttrice della Women Orchestra, Alessandra Pipitone- l'arte musicale resta il nostro modo per trasmettere vicinanza a chi sta soffrendo in questo momento, a chi si sente solo per farlo sentire meno solo".

"La musica di Ennio Morricone, intrisa della sua grande sensibilità, ha la capacità di "toccare" le corde del cuore di chi la ascolta, e in questo momento in cui la nostra socialità è molto limitata, provare emozioni è vitale".

La Direttrice d'Orchestra, che insieme ad altre 27 strumentiste lo scorso settembre ha ottenuto grande successo e apprezzamento di critica e pubblico per l’esibizione a "Tù sì que vales", tiene a precisare che il concerto di Natale di quest'anno è dedicato a tutte le vittime di Covid19, e in particolare al compianto amico Lelio Giannetto, noto musicista palermitano recentemente scomparso a causa della malattia.

"Era una persona speciale- dichiara non senza commozione la Pipitone- un aggregatore di persone, di artisti, attori, musicisti, poeti, registi... L'arte unisce, e lui ce lo ha insegnato con il suo agire, con il suo modo di vivere la vita".

Il concerto è organizzato da SiciliArte Opera Management, con la direzione artistica di Nuccio Anselmo e con il patrocinio dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Sul palco si esibiranno anche i tenori Alberto Profeta e Francesco Ciprì, ed il soprano Natasa Kàtai.

Sia le prove che lo spettacolo sono organizzati nel rispetto scrupoloso di tutte le norme di sicurezza utili ad arginare il contagio da Coronavirus.

“Anche in questi tempi difficili, se pure con grande fatica, portiamo avanti sia il nostro progetto musicale sia il messaggio insito nella natura stessa della nostra formazione: quello della forza delle donne”, dice con orgoglio la direttrice della Women Orchestra. L’orchestra tutta al femminile, anche in questi tempi avversi per il mondo della cultura, non smette infatti di raccogliere successi, e proprio qualche giorno fa è stata ospite dell’evento internazionale Eu Web Awards, in diretta live dal Teatro Verdi di Pisa.

La diretta streaming del concerto di Natale “Christmas For Morricone” sarà invece trasmessa dalle pagine Facebook della Women Orchestra (https://www.facebook.com/womenorchestra) e della SiciliArte Opera Management (https://www.facebook.com/siciliarteoperamanagement).