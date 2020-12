Al fotoreporter trapanese Francesco Bellina il premio "Sicilia Cronista"

24/12/2020 15:30:00

C'è anche il fotoreporter trapanese Francesco Bellina tra i vincitori del premio "Sicilia Cronista" promosso dal Gruppo cronisti siciliani, il gruppo di specializzazione dell'Assostampa Sicilia aderente all’Unione nazionale cronisti italiani-Unci.

Il premio, giunto alla seconda edizione, quest'anno è andato ad Antonio Fraschilla, sezione giornalisti professionisti; Mascia Quadarella, sezione giornalisti videomaker; Francesco Bellina, sezione fotografia; Nello La Fata, sezione giornalisti pubblicisti; Giuseppe Gigliorosso, sezione operatori tv.

Francesco Bellina (Trapani, 1989) è un fotografo documentarista che vive a Palermo. Il suo lavoro artistico si concentra principalmente sulle questioni socio-politiche contemporanee con particolare attenzione al tema della migrazione.

Parte del suo lavoro è stato pubblicato sui principali media internazionali come The Guardian, Al Jazeera, The Globe and Mail, Paris Match, Le Monde, Internazionale, L'Espresso, Washington Post, tra gli altri. Francesco collabora con Save the Children e l'associazione Zen Insieme per tenere corsi di fotografia ai bambini del popolare quartiere Zen di Palermo.

In questo momento sta lavorando al progetto a lungo termine "Oriri", che segue l'intreccio di traffico sessuale e rituali vudù in Benin, Niger, Ghana, Nigeria e Sicilia. La sua opera Tanakra, che raffigura la città di Agadez in Niger, è stata esposta all'Università di Neuchâtel in Svizzera. Nel 2019 ha tenuto una conferenza alla mostra World Press Photo di Bari, Torino e Palermo (Italia) su uno dei suoi ultimi progetti On a Gagné, una serie di foto scattate a bordo della nave Mare Jonio durante un'operazione di soccorso nel Mediterraneo Mare.

A conferire i premi la giuria nominata dal Consiglio direttivo del Gruppo Cronisti, riunitasi presso la sede di Assostampa Sicilia nel rispetto delle norme anti-covid, presieduta da Giuseppe Lo Bianco e composta dai giornalisti Leone Zingales (ideatore del premio), Daniele Ditta, Antonella Romano, Filippo Romeo, Sandra Figliuolo, Gioia Sgarlata, Massimo Ciccarello, Alessandro Teri, dal presidente dell'Ordine regionale dei Giornalisti, Giulio Francese e dal vice segretario regionale di Assostampa Sicilia Roberto Leone. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel 2021.