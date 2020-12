Da oggi la zona arancione: ecco cosa si può fare

28/12/2020 08:18:00

Dopo la zona rossa di Natale, oggi, domani, mercoledì e il 4 gennaio l’Italia torna arancione.

Quali spostamenti sono consentiti?



Tra le 5 e le 22 ci si può spostare all’interno del proprio Comune. Vietato spostarsi tra Regioni. Per comprovate esigenze (salute,

lavoro, ricongiungimenti di coppie e di genitori separati con figli) ci si può spostare su tutto il territorio nazionale. Spostamenti tra Comuni solo per andare a visitare un parente o un amico, all’interno della Regione, una sola volta al giorno, con l’autocertificazione, e al massimo in due (i minori di 14 anni non rientrano nel computo); anche in più di due fuori dai Comuni sotto i 5 mila abitanti, percorrendo una distanza non superiore a 30 km e senza recarsi nel capoluogo di provincia.

Si può sempre tornare a casa?



Fare rientro al domicilio o alla propria residenza è sempre consentito.

I negozi sono aperti?



Sì, fino alle 21.

E bar e ristoranti?



Solo per la vendita da asporto, dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio.

Si possono fare passeggiate o corse?



L’attività motoria e sportiva è consentita all’interno del proprio Comune e all’aperto. Palestre, piscine e centri sportivi sono chiusi.