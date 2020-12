Covid, il bollettino del 28 dicembre: in Sicilia 650 nuovi casi e 28 morti

28/12/2020 21:26:00

in Sicilia 650 nuovi casi e 28 morti

Sono 650 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime con 28 morti. E' quanto si evince dal bollettino del 28 dicembre diffuso dal ministero della Salute.

Crescono invece sia pure di poco i ricoverati in ospedale (ora 1.239, +38) e pure quelli in terapia intensiva (175, +1). I dichiarati guariti sono stati invece 543. Il numero degli attuali positivi è dunque di 33.246 (32.007 dei quali in isolamento domiciliare). Con i 28 morti delle ultime 24 ore il numero delle vittime siciliane dall’inizio della pandemia è salito a 2.326. I tamponi processati sono stati 5.693 e dunque il rapporto tra casi positivi e test effettuati è dell’11,4%.

In Italia il numero dei nuovi casi è stato di 8.585 con 445 morti e totale delle vittime che sale così a 72.370.

Palermo torna a essere la provincia con più casi nelle ultime 24 ore. Ecco il dettaglio con il numero dei casi complessivi registrati in ogni singola provincia dall'inizio della pandemia e i casi registrati nelle ultime 24 ore.

Catania: 26.824 (117)

Palermo: 24.835 (187)

Messina: 10.059 (112)

Ragusa: 6.771 (33)

Trapani: 5.762 (3)

Siracusa: 5.283 (56)

Caltanissetta: 3.760 (89)

Agrigento: 3.755 (4)

Enna: 3.217 (49)