Covid, Sicilia: muore poliziotto che faceva la scorta. Aveva 53 anni 

29/12/2020 12:33:00

Anche un poliziotto del servizio scorte tra le ultime vittime del coronavirus in Sicilia. Si tratta di Felice Rispoli. Aveva 53 anni. E' morto all'ospedale di Partinico.

Per tutti i colleghi un grande dolore.

“Ciao Felice, sei stato un collega con la A maiuscola. – scrive Raniero – Il Covid19 oggi ti ha sottratto alla tua famiglia e a noi che in ufficio non ci sappiamo darci pace. Abbiamo condiviso un breve percorso professionale insieme alle Volanti, ma il percorso più lungo insieme lo abbiamo fatto al Reparto Scorte Palermo. Allegrone come del resto io, abbiamo condiviso tanti momenti difficili della nostra vita professionale sempre con un sorriso e una parola buona per tutti. Ciao Felice ci rivedremo quando Dio lo vorrà”.



“Un caro amico e collega , sempre sorridente, solare, giovane , aveva poco più di 50 anni, – scrive Ninni – con il quale ho condiviso tanti anni di scorte e di grande amicizia , ci ha purtroppo lasciato , per questo bastardo covid !! Caro Felice , che il signore ti accolga e ti stringa tra le sue misericordiose braccia , che tu possa riposare in pace , ciao amico mio”.