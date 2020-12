Trapani, Agenzia delle Entrate in tilt sul rimborso ad un utente 

30/12/2020 11:57:00

L'Agenzia delle entrate di Trapani va in “tilt” e così un utente non ha ancora ricevuto il rimborso fiscale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi.

Questa mattina, il contribuente si è recato negli uffici del capoluogo, munito ovviamente di appuntamento, insospettito dal fatto che ad oggi, nel suo conto corrente bancario non aveva ricevuto alcun bonifico.

“La somma non è stata liquidata”, la risposta ricevuta da una impiegata. E quando l'utente ha chiesto cosa era successo, la risposta da laconica è diventa evasiva. “Il rimborso doveva farlo il datore di lavoro”.

Ma il contribuente non ha un datore di lavoro. E' un libero professionista. E quando lo fa notare all'impiegata, ecco la risposta risolutiva: “Mandi una mail, al referente dei rimborsi della Regione Sicilia”. Ergo: se la sbrighi lui e buona notte ai suonatori.

Ma se un utente paga in ritardo una cartella esattoriale, può permettersi di dare risposte laconiche, ovvero evasive?

Sulla vicenda, abbiamo provato a contattare il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Trapani, ma al telefono non ha risposto nessuno.