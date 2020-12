Coronavirus, i dati del 31 Dicembre in provincia di Trapani: aumentano casi e ricoveri

31/12/2020 14:20:00

Ecco il bilancio dei casi di coronavirus in provincia di Trapani, per oggi, ultimo giorno del 2020. I casi aumentano di molto, sono cento in più rispetto ad ieri.

Aumentano anche i ricoverati, stabili i decessi e i posti occupati in terapia intensiva.

Sono 1368 gli attuali contagiati. Nel trapanese e sono 4645 le persone guarite dal covid-19 e sono 132 i decessi totali dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda la situazione ricoveri, sono 8 sono quelli in terapia intensiva e 103 invece quelli nei reparti covid ordinari. Ieri sono stati effettuati 314 tamponi molecolari (dato parziale) e 245 tamponi per la ricerca dell’antigene.

Ecco come sono distribuiti i positivi nei comuni trapanesi: Alcamo 158; Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 25; Castellammare del Golfo 15; Castelvetrano 66; Custonaci 9; Erice 60; Favignana 13; Gibellina 12; Marsala 284; Mazara 334; Paceco 23; Pantelleria 4; Partanna 29; Petrosino 11; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 3, San Vito Lo Capo 8; Santa Ninfa 1; Trapani 243; Valderice 56; Vita 0