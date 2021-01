Marsala, questa mattina i primi vaccini anti-covid al "Paolo Borsellino". I video

02/01/2021 12:53:00

Questa mattina, alle nove, per la prima volta anche al "Paolo Borsellino" di Marsala sono stati fatti i primi vaccini anti-covid.

Sono una settantina quelli che sono stati fatti fino a questo momento. Una ventina sono i medici, poi infermieri e operatori socio-sanitari.

E i primi a farlo sono stati proprio i medici e gli infermieri che da mesi lottano contro il virus curando i pazienti nel reparto di rianimanzione del Covid Hospital marsalese.

Il responsabile per le vaccinazioni è il dottore Daidone che spiega come avviene tutta l'operazione. "Chi effettua il vaccino - dice - deve attendere una ventina di minuti in sala d'aspetto, per eventuali effetti collaterali, dopo aver fatto la puntura, e dovrà rifare il richiamo del vaccino tra 21 giorni".

Marsala, questa mattina i primi vaccini al "Paolo Borsellino" from Tp24 on Vimeo.

"Oggi una giornata importante anche qui a Marsala con le prima vaccinazioni. Contiamo di vaccinare più di cento persone al giorno", le parole di Paolo Zappalà, commissario straordinario Asp.

"Un momento che attendevano per poter finalmente lavorare con tranquillità - dice la dottoressa Grado. Oggi è un giorno da ricordare, credo che sia un po' il nostro capodanno, una luce alla fine del tunnel che aspettavamo da tanto tempo. Noi che abbiamo vissuto e viviamo il Covid, aspettavamo con ansia questo giorno".

Dottore Francesco Giurlanda, direttore sanitario del Paolo Borsellino: "Il personale sanitario deve obbligatoriamente vaccinarsi per non contagiare il paziente. Le principali malattie del passato come il vaiolo o la poliomelite sono state sconfitte con la vaccinazione e bisogna fare così anche con il Covid, per cambiare il decorso di questa malattia".

Presenti all'ospedale marsalese il sindaco Massimo Grillo e il presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano.