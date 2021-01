Coronavirus, preoccupa Valderice. Tanti focolai in città 

02/01/2021 16:05:00

Preoccupa Valderice. Il Comune potrebbe presto essere dichiarato zona rossa.

Nelle ultime ore, il numero dei casi positivi da Covid-19, a Valderice, ha subìto un forte picco di crescita.

È salito a 74 il numero dei contagiati.

"Sono fortemente preoccupato - dichiara il Sindaco Francesco Stabile - in quanto il focolaio non è riconducibile soltanto a quello verificatosi nell'ultima settimana, tra le frazioni di Chiesanuova e Crocci, ma sono scoppiati focolai anche in altre zone del territorio".

Nei giorni scorsi, infatti, c'erano state molte polemiche per un focolaio scoppiato in una chiesa, con un sacerdote positivo, insieme a tanti parrocchiani (ne abbiamo parlato qui).

"Siamo in stretto e continuo contatto con il Dipartimento di prevenzione dell'Asp, e non nascondo la preoccupazione che nei prossimi giorni il numero possa continuare a salire - continua il Sindaco Stabile -. Il malaugurato, ma probabile dilagare dei contagi, dopo le festività potrebbe portare ad assumere decisioni molto restrittive per tutti noi. Il dato epidemiologico dei contagi in tal caso, farebbe assumere scelte drastiche, come quella di dichiarare Valderice ZONA ROSSA, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare.

Motivo per cui, è necessario adottare tutte le misure restrittive impartite dai dpcm; comprendo che non è affatto semplice, ma bisogna capire che al momento non abbiamo altre soluzioni, che quelle di osservare le regole di prevenzione. Voglio correre il rischio di essere volutamente ripetitivo, e pertanto continuo a dire che la migliore prevenzione si può adottare STANDO A CASA. Sacrifichiamoci ancora, non assumiamo comportamenti superficiali".