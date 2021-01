Coronavirus, il bollettino del 2 Gennaio in Sicilia. 26 nuovi casi in provincia di Trapani

02/01/2021 17:10:00

26 nuovi casi in provincia di Trapani

Vediamo i dati sull'emergenza coronavirus. Oggi, 2 Gennaio 2021, in Sicilia ci sono 734 nuovi casi. Dall’inizio della pandemia sono in totale 95.500.

E' stato registrato un incremento di 28 morti, per un totale di 2.468 vittime.

103 i guariti. Il totale di dimessi/guariti in Sicilia sale a quota 58.082.

I ricoverati con sintomi sono attualmente 1.090, 186 in Terapia Intensiva, per un totale di 1.276 soggetti ospedalizzati. In isolamento domiciliare si trovano invece 33.674 persone.

In provincia di Trapani i casi sono 6.177, con 26 nuovi casi accertati rispetto ad ieri. Preoccupa la città di Valderice.